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Банки будут проверять своих клиентов в рамках финмониторинга – в Нацбанке разъяснили слова заместителя главы НБУ об уровне дохода в анкете как ориентир для применения лимитов

15:31, 9 сентября 2024
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник посоветовал банкам «договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете».
Банки будут проверять своих клиентов в рамках финмониторинга – в Нацбанке разъяснили слова заместителя главы НБУ об уровне дохода в анкете как ориентир для применения лимитов
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В Нацбанке разъяснили заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, который, как сообщили в НБУ, посоветовал банкам «договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете».

Так, в НБУ несколько дней назад сообщили, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

«Мы рекомендуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой. В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее – реестр «неблагонадежных» торговцев», – отметил Дмитрий Олейник.

Также Дмитрий Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.

9 сентября в НБУ дополнительно сообщили, что Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.

«Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ» - указали в Нацбанке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года Национальный банк временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Автор: Наталья Мамченко

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Банки будут проверять своих клиентов в рамках финмониторинга – в Нацбанке разъяснили слова заместителя главы НБУ об уровне дохода в анкете как ориентир для применения лимитов

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник посоветовал банкам «договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете».

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