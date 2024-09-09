В Литве на авто, подъездах, окнах и церковном колоколе появилась буква «Z»: начато досудебное расследование

Символика российской агрессии появилась на нескольких объектах в литовском городе Клайпеда.

Фото из открытых источников

В литовском городе Клайпеда начали досудебное расследование после того, как символ российской агрессии, буква «Z», появился на нескольких объектах в городе. Как сообщает LRT, полиция получила сообщение об инциденте в субботу между 9:00 и 15:00.

По данным правоохранителей, буква «Z» была нарисована на трех автомобилях, подъездах и стенах нескольких домов, окнах аптеки, рекламных щитах, а также на церковном колоколе.

Открыто досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Литва запрещает демонстрацию символики российской войны, такой как буквы «Z» и «V», а также георгиевской ленты. Нарушителям грозит административная ответственность и штрафы.

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