В WhatsApp и Messenger скоро появятся чаты из других мессенджеров, однако есть нюанс

Чаты из других мессенджеров будут доступны в WhatsApp и Messenger только в Европе.

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Компания Meta анонсировала интеграцию чатов из других мессенджеров в WhatsApp и Messenger, однако эта функция будет доступна только для пользователей в Европейском Союзе. Согласно требованиям «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), компания планирует внедрить нововведение, которое позволит пользователям соединяться с чатами из других платформ непосредственно через WhatsApp и Messenger.

После интеграции новых чатов, они появятся на стартовой странице приложения рядом с существующими чатами или будут храниться в отдельной папке. Пользователи получат уведомления о новой функции с возможностью добавить чаты из других приложений.

Компания также планирует добавить поддержку функций, таких как реакции на сообщения, выделение сообщений для ответа, а также индикаторы набора текста и прочтения сообщений. В следующем году будут реализованы групповые чаты между пользователями разных мессенджеров, а к 2027 году планируется запуск звонков между мессенджерами.

Функция станет доступной, когда партнеры разработают и протестируют необходимую технологию на своей стороне.

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