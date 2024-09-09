У WhatsApp та Messenger скоро з’являться чати з інших месенджерів, проте є нюанс

Чати з інших месенджерів будуть доступні в WhatsApp та Messenger лише у Європі.

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Компанія Meta анонсувала інтеграцію чатів з інших месенджерів у WhatsApp та Messenger, проте ця функція буде доступна лише для користувачів в Європейському Союзі. Згідно з вимогами «Закону про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA), компанія планує впровадити нововведення, що дозволить користувачам з’єднуватися з чатами з інших платформ безпосередньо через WhatsApp і Messenger.

Після інтеграції нових чатів, вони з'являться на стартовій сторінці додатка поруч з існуючими чатами або будуть зберігатися в окремій теці. Користувачі отримають сповіщення про нову функцію з можливістю додати чати з інших додатків.

Компанія також планує додати підтримку функцій, таких як реакції на повідомлення, виділення повідомлень для відповіді, а також індикатори набору тексту та прочитання повідомлень. У наступному році буде реалізовано групові чати між користувачами різних месенджерів, а до 2027 року планується запуск дзвінків між месенджерами.

Функція стане доступною, коли партнери розроблять та протестують необхідну технологію на своїй стороні.

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