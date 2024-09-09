На Кіровоградщині зареєстрували субваріант коронавірусу FLiRT у трьох немовлят

Випадки субваріанта вірусу COVID-19, що має назву FLiRT, виявили у трьох немовлят та трьох дорослих.

Джерело фото: Martin Sanchez / Unsplash

На Кіровоградщині випадки субваріанта вірусу COVID-19, що має назву FLiRT, виявили у трьох немовлят та трьох дорослих. Про це сказано у повідомленні Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У місті Кропивницький зареєстрували 4 випадки (у 3-х місячного хлопчика та 3-х дорослих (41-річної жінки та 2-х чоловіків: 35 та 41 рік). У Катеринівській територіальній громаді Кропивницького району – у 11-ти місячної дівчинки. У Піщанобрідській територіальній громаді Новоукраїнського району – у 6-ти місячної дівчинки.

Зазначається, що наразі в області зареєстрована циркуляція двох підліній Omicron (JN.1 (Jenny) та новий субваріант Omicron – FLiRT).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.