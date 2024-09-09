На Кировоградщине зарегистрировали субвариант коронавируса FLiRT у трех младенцев

Случаи субварианта вируса COVID-19, который называется FLiRT, обнаружили у трех младенцев и трех взрослых.

Источник фото: Martin Sanchez / Unsplash

На Кировоградщине случаи субварианта вируса COVID-19, который называется FLiRT, обнаружили у трех младенцев и трех взрослых. Об этом говорится в сообщении Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В городе Кропивницкий зарегистрировали 4 случая (у 3-х месячного мальчика и 3-х взрослых (41-летней женщины и 2-х мужчин: 35 и 41 год). В Екатериновской территориальной общине Кропивницкого района – у 11-ти месячной девочки. В Песчанобридской территориальной общине Новоукраинского района – у 6-ти месячной девочки.

Отмечается, что в настоящее время в области зарегистрирована циркуляция двух подлиний Omicron (JN.1 (Jenny) и новый субвариант Omicron – FLiRT).

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