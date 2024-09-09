У Литві на авто, під’їздах, вікнах та церковному дзвоні з’явилася літера «Z»: розпочато досудове розслідування

Символіка російської агресії з’явилася на декількох об’єктах у литовському місті Клайпеда.

Фото з відкритих джерел

У литовському місті Клайпеда розпочали досудове розслідування після того, як символ російської агресії, літера «Z», з'явився на кількох об'єктах у місті. Як повідомляє LRT, поліція отримала повідомлення про інцидент в суботу між 9:00 та 15:00.

За даними правоохоронців, літера «Z» була намальована на трьох автомобілях, під'їздах та стінах кількох будинків, вікнах аптеки, рекламних щитах, а також на церковному дзвоні.

Відкрито досудове розслідування у зв'язку з порушенням громадського порядку. Литва забороняє демонстрацію символіки російської війни, такої як букви «Z» і «V», а також георгіївської стрічки. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність і штрафи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.