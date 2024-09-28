С 1 октября начнут действовать ограничения на переводы с карты на карту — какой лимит и что останется без изменений

В Украине начнут действовать лимиты на переводы физических лиц с карты на карту, также известные как P2P-переводы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года Национальный банк временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

Ключевые изменения

Ограничения устанавливаются временно – на полгода. Лимит в 150 000 грн в месяц будет действовать только на исходные переводы (на карточки других физических лиц) по всем счетам клиента, открытым в одном банке, пишет Intechinsider.

При этом ограничений на входящие переводы, а также ограничений по количеству нет.

Что останется без ограничений:

перевод средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;

переводы юридических лиц;

операции по реквизитам IBAN также не будут ограничиваться;

переводы лиц, ежемесячные доходы которых превышают сумму в 150 000 грн и которые могут предоставить соответствующие подтверждения.

Кроме того, лимит не применим к счетам волонтеров – такое решение регулятор принял после проведения нескольких обсуждений с сообществом волонтеров. В частности, лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/представителями платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставлятели платежных услуг в качестве волонтеров.

Для того чтобы банки/предоставители платежных услуг идентифицировали физическое лицо как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти. Среди этих критериев:

физическое лицо-пользователь карточки официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичным для счетов держателя карты;

пользователь карты подал официальное письмо от государственного органа или воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве и сборе средств;

держатель карты заранее подал информацию о запланированном сборе средств, его целях и приблизительной сумме;

в открытых источниках – интернете, соцсетях – есть информация, подтверждающая, что держатель карты является волонтером и собирает деньги в пределах такой деятельности.

Штрафы за превышение лимитов не предусмотрены. Однако банк клиента потребует предоставить документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Напомним, в сентябре 2023 года Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Так, был дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Добавим, в Нацбанке разъяснили заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, который, как сообщили в НБУ, посоветовал банкам «договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете».

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