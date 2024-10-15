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У Києві Porsche влетів у маршрутку та перекинувся, фото

07:18, 15 жовтня 2024
У столиці сталася ДТП з перекиданням.
У Києві Porsche влетів у маршрутку та перекинувся, фото
Фото: facebook.com/kyivpatrol
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У понеділок, 14 жовтня, у Києві на проспекті Глушкова сталася автопригода.

Як повідомила патрульна поліція Києва, попередньо, водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований маршрутний транспортний засіб Богдан, після чого перекинувся на бік.

«На щастя, ніхто не постраждав та допомога лікарів не знадобилася», - заявили у поліції.

Також там додали, що інспектори склали на керманича Porsche протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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