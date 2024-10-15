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15 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

09:07, 15 жовтня 2024
15 жовтня в Україні святкують День фармацевта.
15 жовтня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: Adobe Stock
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У вівторок, 15 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров'я молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я молочної залози та попередженню раку молочної залози. Він ставить перед собою мету підвищити обізнаність про раннє виявлення та лікування цієї хвороби, а також підтримати тих, хто бореться з нею. Цей день також спрямований на підтримку жінок, які переживають мастектомію (видалення молочної залози) або мастопексію (пластична операція для відновлення форми грудей). Він нагадує про важливість регулярних медичних обстежень та самопідтримки для здоров'я молочної залози.

Також 15 жовтня День фармацевта (аптекаря). Припадає на третій вівторок жовтня. Цей день присвячений вшануванню працівників фармацевтичної галузі, які відіграють важливу роль у забезпеченні здоров'я населення. Фармацевти і аптекарі допомагають нам вибирати правильні ліки, надають консультації щодо їхнього застосування та відповідають на питання про здоров'я. Цей день також є можливістю підкреслити важливість фармацевтичної освіти і науки, а також покращення умов праці фармацевтів. Професія фармацевта є однією з найважливіших у сфері охорони здоров'я, адже від їхніх знань і професіоналізму залежить багато аспектів нашого здоров'я.

15 жовтня Всесвітній день миття рук. Це міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Основним завданням цього дня є підвищення обізнаності про важливість миття рук з милом як одного з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій. Цей день також спрямований на підтримку освітніх кампаній і програм, які навчають людей, особливо дітей, правильним методам миття рук. Використання мила і чистої води значно знижує ризик інфекційних захворювань, таких як діарея і респіраторні інфекції.

Яке сьогодні церковне свято

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна. Він жив у першій половині 4 століття. Він був чоловіком великої віри та відданості Богу, і його життя було приміром самовідданої служби і мучеництва. Лукіян народився в Римі і був заможним чоловіком. Він віддав своє багатство бідним і став відлюдником, віддаючи своє життя молитві та служінню Богу. Його мучеництво було пов'язане з переслідуванням християн у Римській імперії. Лукіян був ув'язнений і піддавався жорстоким побиттям, але він залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений 312 року, і його мучеництво стало символом віри та відданості Богу.

Календар важливих подій за 15 жовтня:

1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік — засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому;

1815 рік — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік — прах Наполеона перевозять з острова Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік — у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, якого звинувачували в шпигунстві;

1981 рік — заснували американський гурт Metallica;

1995 рік — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік — Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу.

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