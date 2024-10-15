Практика судів
  1. У світі

Марк Рютте заявив, що росії не залякати НАТО погрозами

07:54, 15 жовтня 2024
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для Альянсу вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.
Марк Рютте заявив, що росії не залякати НАТО погрозами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не залякають російські погрози. Військовий блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву, пише Reuters.

«Послання (російському диктатору путіну - ред.) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу», - заявив Рютте.

Агентство уточнює, що генсек сказав ці слова 14 жовтня, виступаючи в казармах Клей - американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву «Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України» (NSATU), яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

Рютте заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

«Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники», - заявив він.

Раніше ми писали, що НАТО розпочало масштабні ядерні навчання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Марк Рютте

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо ситуації, коли виконавче провадження завершено, але арешти на кошти і майно не скасовані

Збереження арештів, накладених державними виконавцями, за відсутності відкритих виконавчих проваджень та можливості продовження примусового виконання судового рішення – позиція Верховного Суду.

Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

У разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника – Мін’юст

У Мін’юсті роз’яснили порядок звернення стягнення на кошти та майно у разі несплати штрафу ТЦК.

Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди заплановане з 4 по 9 листопада – ВККС

Тестування будуть проходити чотири групи кандидатів на день згідно до алфавітного порядку та спеціалізації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду