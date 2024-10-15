Марк Рютте заявив, що росії не залякати НАТО погрозами

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для Альянсу вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не залякають російські погрози. Військовий блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву, пише Reuters.

«Послання (російському диктатору путіну - ред.) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу», - заявив Рютте.

Агентство уточнює, що генсек сказав ці слова 14 жовтня, виступаючи в казармах Клей - американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву «Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України» (NSATU), яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

Рютте заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

«Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники», - заявив він.

Раніше ми писали, що НАТО розпочало масштабні ядерні навчання.

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