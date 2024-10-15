Марк Рютте заявил, что россии не запугать НАТО угрозами

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз не запугивает российские угрозы. Военный блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, пишет Reuters.

«Послание (российскому диктатору путина – ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимые, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина одержит победу», – заявил Рютте.

Агентство уточняет, что генсек сказал эти слова 14 октября, выступая в казармах Клей – американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовки кадров для Украины» (NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

Рютте заявил, что НАТО очень важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

«Мы – НАТО. Мы – оборонный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, сильнейший альянс в мировой истории, обслуживающий 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники», – заявил он.

Ранее сообщалось. что НАТО начало масштабные ядерные учения.

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