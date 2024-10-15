КНДР подорвала часть дорог, ведущих в Южную Корею — Yonhap

Южнокорейские военные следят за ситуацией и приведены в состояние повышенной готовности.

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КНДР подорвала участки межкорейских дорог со своей стороны. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея взорвала участки дорог Кенъи и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии», – рассказали агентству в Объединенном комитете начальников штабов.

Там отметили, что военные следят за ситуацией и приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее СМИ соообщали, что Пхеньян приказал привести в боевую готовность артиллерию, которая стоит на границе.

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