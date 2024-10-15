КНДР підірвала частину доріг, які ведуть до Південної Кореї — Yonhap

Південнокорейські військові стежать за ситуацією та приведені у стан підвищеної готовності.

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КНДР підірвала ділянки міжкорейських доріг зі свого боку. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на південнокорейських військових.

«Північна Корея підірвала ділянки доріг Кен'ї та Тонхе на північ від військової демаркаційної лінії», – розповіли в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Там зазначили, що військові стежать за ситуацією та приведені у стан підвищеної готовності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пхеньян наказав привести до бойової готовності артилерію, яка стоїть на кордоні.

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