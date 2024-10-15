Практика судов
  1. Общество

15 октября — какой сегодня праздник и главные события

09:07, 15 октября 2024
15 октября в Украине празднуют День фармацевта.
15 октября — какой сегодня праздник и главные события
Фото: Adobe Stock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 октября в Украине и мире празднуют День здоровья молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о здоровье молочной железы и предупреждению рака молочной железы. Он ставит перед собой цели повысить осведомленность о раннем выявлении и лечении этой болезни, а также поддержать борющихся с ней. Этот день также направлен на поддержку женщин, переживающих мастэктомию (удаление молочной железы) или мастопексию (пластическая операция по восстановлению формы груди). Он напоминает о важности регулярных медицинских обследований и самоподдержке для здоровья молочной железы.

Также 15 октября День фармацевта (аптекаря). Выпадает на третий вторник октября. Этот день посвящен чествованию работников фармацевтической отрасли, которые играют важную роль в обеспечении здоровья населения. Фармацевты и аптекари помогают нам выбирать правильное лекарство, предоставляют консультации по их применению и отвечают на вопросы о здоровье. Этот день также представляет возможность подчеркнуть важность фармацевтического образования и науки, а также улучшение условий труда фармацевтов. Профессия фармацевта является одной из важнейших в сфере здравоохранения, ведь от знаний и профессионализма зависит много аспектов нашего здоровья.

15 октября Всемирный день мытья рук. Это международная инициатива, основанная в 2008 году с целью привлечь внимание к важности гигиены рук. Основной задачей этого дня является повышение осведомленности о важности мытья рук с мылом как одного из самых эффективных и доступных способов предотвращения болезней и распространения инфекций. Этот день также направлен на поддержку образовательных кампаний и программ, обучающих людей, особенно детей, правильным методам мытья рук. Использование мыла и чистой воды значительно снижает риск инфекционных заболеваний, таких как диарея и респираторные инфекции.

Какой сегодня церковный праздник

15 октября в церковном календаре – день памяти святого преподобномученика Лукияна. Он жил в первой половине 4 века. Он был человеком великой веры и преданности Богу, и его жизнь была примером самоотверженной службы и мученичества. Лукиян родился в Риме и был состоятельным мужем. Он отдал свое богатство бедным и стал отшельником, отдавая свою жизнь молитве и служению Богу. Его мученичество было связано с преследованием христиан в Римской империи. Лукиян был заключен в тюрьму и подвергался жестоким избиениям, но он оставался непоколебимым в своей вере. Он был казнен в 312 году, и его мученичество стало символом веры и преданности Богу.

Календарь важных событий за 15 октября:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем;

1815 год — начинается ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике;

1840 год — прах Наполеона перевозят с острова Святой Елены в Королевство Франция;

1894 год — во Французской республике арестовали Альфреда Дрейфуса, которого обвиняли в шпионаже;

1981 год — основали американскую группу Metallica;

1995 год — Саддам Хусейн получает 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке;

2003 год — Китайская Народная Республика становится третьим государством после СССР и США, успешно отправившего человека в космос.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о ситуации, когда исполнительное производство завершено, но аресты на средства и имущество не отменены

Сохранение арестов, наложенных государственными исполнителями, при отсутствии открытых исполнительных производств и возможности продления принудительного исполнения судебного решения – позиция Верховного Суда.

Кандидату в судьи из числа прокуроров вспомнили дела брата и ошибки в работе

Суворовский районный суд Одессы пока останется без судьи.

Создание на придомовой территории ОСМД объектов вроде пандуса из бетона должно производиться только с согласия совладельцев – Верховный Суд

Создание на придомовой территории ОСМД определенных объектов должно производиться только с согласия совладельцев и при условии, что такие объекты не приведут к нарушениям прав других совладельцев в многоквартирном жилом доме.

При неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника – Минюст

В Минюсте разъяснили порядок обращения взыскания на денежные средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК.

Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды запланировано с 4 по 9 ноября – ВККС

Тестирование будут проходить четыре группы кандидатов в день согласно алфавитному порядку и специализации

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду