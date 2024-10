Зустріч Дональда Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти

Зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з виборцями у будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії довелось передчасно завершувати через те, що глядачі почали непритомніти, передає агентство Bloomberg.

Зазначається, що приблизно через 40 хвилин після початку, Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

Невдовзі після того, як одного з прихильників вивели, республіканець відновив свою промову, проте ще одна людина швидко знепритомніла.

Згодом Трамп відійшов за сцену, щоб порадитися з персоналом заходу і своєю охороною, запитавши, чи можна відчинити двері, щоб впустити холодне повітря. Він попросив свій персонал почати грати «Ave Maria», поки лікарі надавали допомогу тим, хто був у натовпі.

«Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, ви знаєте, тепер ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири або п'ять фунтів», – сказав Трамп.

Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, – натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як «YMCA», «Hallelujah» та «Nothing Compares 2 U», і глядачі поступово залишали арену.

