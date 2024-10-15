Встреча Дональда Трампа с избирателями закончилась преждевременно, потому что зрители начали терять сознание

После инцидентов Дональд Трамп решил, что не хочет продолжать сессию вопросов и ответов, – предложил играть музыку, а сам начал танцевать на сцене.

Встречу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с избирателями в здании муниципалитета в пригороде Филадельфии пришлось преждевременно завершать из-за того, что зрители начали терять сознание, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что спустя примерно 40 минут после начала, Трамп прервал свой разговор с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем, чтобы вызвать врача.

Вскоре после того, как одного из сторонников вывели, республиканец возобновил свою речь, однако еще один человек быстро потерял сознание.

Затем Трамп отошел за сцену, чтобы посоветоваться с персоналом мероприятия и своей охраной, спросив, можно ли открыть дверь, чтобы впустить холодный воздух. Он попросил свой персонал начать играть Ave Maria, пока врачи оказывали помощь тем, кто был в толпе.

«Лично мне это нравится. Мы теряем вес, вы знаете, теперь вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов», – сказал Трамп.

После того, как второй человек покинул мероприятие, Трамп, по-видимому, решил, что не хочет продолжать сессию вопросов и ответов, – предложил играть музыку для присутствующих. Затем Трамп танцевал на сцене, пока звучали такие песни, как YMCA, Hallelujah и Nothing Compares 2 U, и зрители постепенно покидали арену.

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