Практика судів
  1. В Україні

Українським адвокатам роз’яснили питання сплати податків у Польщі, Угорщині та Британії

10:37, 15 жовтня 2024
Стало відомо, як українським адвокатам за кордоном платити податки.
Українським адвокатам роз’яснили питання сплати податків у Польщі, Угорщині та Британії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній асоціації адвокатів України обговорили особливості оподаткування українських адвокатів у Великій Британії, Польщі та Угорщині. Про це повідомив офіційний сайт НААУ.

Польща

Питання визначення податкового резидентства адвоката у випадку його проживання в Польщі більше ніж 186 днів та умови, за яких особа буде вважатися податковим резидентом Польщі, а коли – податковим резидентом України, розглянула секретар Комітету з питань митного та податкового права Ганна Леус.

Вона назвала такі основні правила визначення податкового резидентства фізичної особи:

- особа вважається резидентом держави, де вона має постійне житло. Якщо вона має постійне житло в обох країнах, людина вважається резидентом тієї держави, де має найбільш тісні особисті й економічні зв’язки (центр життєвих інтересів);

- у разі, коли держава, в якій особа має центр життєвих інтересів не може бути визначена, або коли вона не має постійного житла в жодній з країн, особа вважається резидентом тієї держави, де звичайно проживає;

 - якщо особа звичайно проживає в обох країнах або коли вона звичайно не проживає в жодній з них, людина вважається резидентом тієї держави, громадянином якої вона є;

 - якщо особа є громадянином обох держав або коли вона не є громадянином жодної з них, компетентні органи держав вирішують це питання за взаємною згодою.

У випадку визнання особи податковим резидентом України доходи, отримані в Польщі, підлягають зазначенню у податковій звітності та оподаткуванню в Україні як іноземні доходи з урахуванням Конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень. Аналогічно при визнанні особи податковим резидентом Польщі доходи, отримані в Україні, мають бути відображені в польській податковій звітності.

Угорщина

Представник НААУ в Угорщині Віктор Ясевін зауважив, що професійна діяльність українських адвокатів на території цієї країни може здійснюватися у двох формах:

1) в статусі угорського адвоката або іноземного юридичного консультанта, набутого відповідно до Закону Угорщини «Про адвокатську діяльність»;

2) продовження професійної діяльності в Україні дистанційно як український адвокат.

В обох випадках податкові органи України розглядатимуть адвоката як податкового резидента України. А перебування в Угорщині більше 183 днів протягом року автоматично робить українця ще й податковим резидентом Угорщини.

Для вирішення проблеми подвійного резидентства, між Україною та Угорською Республікою було підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень. Ст. 14 цієї Конвенції визначено, що дохід, який одержується резидентом однієї Договірної держави щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується тільки в цій Державі, за винятком випадку, коли він володіє регулярно доступною постійною базою в другій Договірній державі з метою проведення цієї діяльності. Якщо у нього є така постійна база, дохід може оподатковуватися у другій Договірній державі, але тільки стосовно доходу, що приписується до цієї постійної бази.

Велика Британія

Представник НААУ в Шотландії, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Олександр Черних наголосив на тому, що у Сполученому Королівстві українські адвокати можуть практикувати під власним титулом «адвокат», - розповів представник НААУ у цій країні Олександр Черних, який послався на відповідні роз'яснення Юридичного товариства та Органу з регулювання діяльності солісіторів. Водночас, існують певні обмеження на галузі і форми надання правничої допомоги.

Усі громадяни України, які перебувають на території Великої Британї понад 183 дні, вважаються податковими резидентами і у разі провадження діяльності як самозайнята особа (self-employed) мають подавати щороку звіт за період з 06 квітня попереднього року по 05 квітня поточного. Реєстрація самозайнятої особи відбувається через сайт GOV.UK і особа має проконтролювати отримання UTR-коду, за яким вона потім подає звіти.

Доходи в Україні треба теж декларувати як доходи за кордоном і відображати їх за курсом на день отримання доходу. Декларуванню підлягають усі доходи в сумі понад 1000 фунтів. Доходи до суми 12570 в рік не оподатковуються, з доходів понад цю суму необхідно сплатити 20 % і суму 40 % з доходів понад 50 270 фунтів до 125140 фунтів на рік. Суми вище оподатковуються за ставкою 45 %. Перевага системи оподаткування самозайнятих осіб полягає у тому, що можливо відносити на витрати бізнес-відрядження, витрати на оплату комунальних платежів, придбання техніки та забезпечення діяльності адвоката.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат НААУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо ситуації, коли виконавче провадження завершено, але арешти на кошти і майно не скасовані

Збереження арештів, накладених державними виконавцями, за відсутності відкритих виконавчих проваджень та можливості продовження примусового виконання судового рішення – позиція Верховного Суду.

Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

У разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника – Мін’юст

У Мін’юсті роз’яснили порядок звернення стягнення на кошти та майно у разі несплати штрафу ТЦК.

Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди заплановане з 4 по 9 листопада – ВККС

Тестування будуть проходити чотири групи кандидатів на день згідно до алфавітного порядку та спеціалізації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду