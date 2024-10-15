У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував мінімаркет

Зловмисник, погрожуючи 19-річній продавчині, змусив віддати близько 9 тисяч гривень.

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо зловмисника, який, погрожуючи електрошокером і газовим балончиком, забрав гроші з каси мінімаркету. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія трапилася на початку минулого місяця. Зловмисник, погрожуючи 19-річній продавчині, змусив віддати близько дев’яти тисяч гривень, після чого швидко покинув місце злочину.

Вже через годину правоохоронці затримали підозрюваного. Нападником виявився 32-річний місцевий мешканець.

«При затриманні співробітники поліції вилучили у нього частину викрадених коштів, а також електрошокер та газовий балон», - заявили у поліції.

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

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