В Киеве будут судить мужчину, ограбившего минимаркет

Злоумышленник, угрожая 19-летней продавщице, заставил отдать около 9 тысяч гривен.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении злоумышленника, который, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, забрал деньги из кассы минимаркета. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло в начале прошлого месяца. Злоумышленник, угрожая 19-летней продавщице, заставил отдать около девяти тысяч гривен, после чего быстро покинул место преступления.

Уже через час правоохранители задержали подозреваемого. Нападающим оказался 32-летний местный житель.

«При задержании сотрудники полиции изъяли у него часть похищенных средств, а также электрошокер и газовый баллон», - заявили в полиции.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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