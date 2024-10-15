Дональд Трамп заявил, что путин говорил ему о вторжении в Украину

По словам Дональда Трампа, путин давно хотел вторгнуться в Украину.

Фото: bbc.com

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «отлично ладит» с российским диктатором путиным, пишет The Telegraph.

Выступая на западе в мэрии города Оукс, восточная Пенсильвания, Трамп заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло во время его президентства.

«Я очень хорошо ладжу с путиным», - сказал он своим поклонникам.

Говоря о решении путина вторгнуться, он сказал: «Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет».

Трамп сказал, что у него также были хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе.

«Байден ничего не сделал для этого – он даже не разговаривал с путиным больше года, – сказал он. - Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь покончить с этой войной... Я собираюсь попробовать положить конец этой войне как избранный президент».

Он продолжил: «Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все».

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.