Дональд Трамп заявив, що путін говорив йому про вторгнення в Україну

За словами Дональда Трампа, путін давно хотів вторгнутися в Україну.

Фото: bbc.com

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що «дуже добре ладнає» з російським диктатором путіним, пише The Telegraph.

Виступаючи на заході в мерії міста Оукс, східна Пенсільванія, Трамп заявив, що вторгнення в Україну ніколи б не відбулося під час його президентства.

«Я дуже добре ладнаю з путіним», - сказав він своїм прихильникам.

Говорячи про рішення путіна вторгнутися, він сказав: «Це було зіницею його ока, він говорив про це, але я сказав, що він на це не піде».

Трамп сказав, що у нього також були добрі стосунки з Президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі.

«Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з путіним більше року, - сказав він. - Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся покласти край цій війні... Я збираюся спробувати покласти край цій війні як обраний президент».

Він продовжив: «Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все».

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці.

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