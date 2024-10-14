Декриміналізація викрадення чужого майна шляхом крадіжки — позиція ОП ККС ВС

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв’язку з набуттям чинності Законом 3886 IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння — ОП ККС ВС.

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши справу № 278/1566/21, зробила висновок щодо декриміналізації викрадення чужого майна шляхом крадіжки.

Закон України від 18 липня 2024 року № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», яким унесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК України для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

Зміни, внесені Законом № 3886 IX, мають зворотну дію в часі.

У ході з’ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ та підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України.

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв’язку з набуттям чинності Законом № 3886 IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 278/1566/21.

За обставинами кримінального провадження засуджений вчинив декілька епізодів таємного викрадення чужого майна, зокрема 16 квітня 2021 року на суму 406,58 грн, 31 травня 2021 року – на суму 424, 33 грн, 16 червня 2021 року – на суму 7090,33 грн і 7 листопада 2022 року – на суму 6871,67 грн.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, особу визнав винуватою та засудив за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України.

Змінюючи вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду, об’єднана палата закрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України на підставі п. 1-2 ч. 2 ст. 284 КПК України, оскільки втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння; перекваліфікувала дії засудженого за епізодом від 16 квітня 2021 року із ч. 3 ст. 185 КК України на ч. 1 ст. 162 КК України.

З повним текстом постанови ОП ККС ВС від 7 жовтня 2024 року у справі № 278/1566/21 (провадження № 51-2555кмо24) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Станом на 14 жовтня текст постанови від 7 жовтня в Реєстрі відсутній.

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