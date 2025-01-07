Кабмін звільнив трьох заступників

13:00, 7 січня 2025
Кабмін ухвалив кадрові в Державній службі фінансового моніторингу України.
7 січня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:
- Величко-Трифонюк Руслани Володимирівни з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції
- Гаєвського Ігоря Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України
- Зубрія Віталія Петровича з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України
А також про призначення
- Ковальова Ігоря Олександровича першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України
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