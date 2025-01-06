У Києві на АЗС спалахнув автомобіль, фото

Сталося загоряння в моторному відсіку автомобіля «Nissan», припаркованого на території одного із АЗС.

У Деснянському районі столиці рятувальники ліквідували загоряння автомобіля. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, вранці 6 січня о 9:23 надійшла інформація про пожежу.

Як виявилося, сталося загоряння в моторному відсіку автомобіля «Nissan», припаркованого на території одного із АЗС.

Що стало причиною займання будуть встановлювати уже правоохоронці.

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