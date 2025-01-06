Зеленський розширив перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Закон доповнює перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4133-IX щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Закон доповнює перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада України 5 грудня прийняла в цілому законопроєкт №11456.

Він доповнює перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу особами, які потерпіли від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.

Також, доручено Кабінету Міністрів України у тримісячний строк забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом

Зазначений Закон набере чинності через один рік після припинення або скасування воєнного стану

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