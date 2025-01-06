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Зеленский расширил перечень лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь

15:31, 6 января 2025
Закон дополняет перечень субъектов права на безвозмездную вторичную помощь.
Зеленский расширил перечень лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Закон № 4133-IX о расширении перечня лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Закон дополняет перечень субъектов права на безвозмездную вторичную помощь.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины 5 декабря приняла в целом законопроект № 11456.

Он дополняет перечень субъектов права на бесплатную вторичную юридическую помощь лицами, потерпевшими от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам.

Также поручено Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Указанный Закон вступит в силу через год после прекращения или отмены военного положения.

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