В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь

Бесплатную вторичную помощь смогут получить лица, пострадавшие от расизма, сексизма и других нарушений.

Фото: kadrovik.ua

Верховная Рада Украины 5 декабря приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О безвозмездной юридической помощи» о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь» — законопроект №11456.

Закон дополняет перечень субъектов права на бесплатную вторичную юридическую помощь лицами, потерпевшими от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам.

Также поручено Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Указанный Закон вступит в силу через год после прекращения или отмены военного положения.

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