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Во Львове водитель без страхового полиса и с алкоголем в крови врезался в два авто

22:18, 6 декабря 2024
Алкотест показал более чем в 13 раз превышенную допустимую норму.
Во Львове водитель без страхового полиса и с алкоголем в крови врезался в два авто
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Во Львове на улице Выговского произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

46-летний водитель автомобиля Skoda Octavia A5 столкнулся с двумя автомобилями - Suzuki Ignis и Smart. Во время проверки патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на приборе Drager показал 2,59 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимую норму.

На водителя составили

  • постановление за отсутствие страхового полиса (ч. 1 ст. 126 КУоАП);
  • протоколы за нарушение правил, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП);
  • управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

В ноябре на дорогах Львовщины произошло 16 ДТП с пострадавшими, участниками которых были нетрезвые водители. В результате этих аварий травмировались 27 человек.

Кроме того, патрульные зафиксировали 657 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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полиция Львов ДТП

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