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У Львові водій без страхового полісу та з алкоголем у крові врізався у два авто

22:18, 6 грудня 2024
Алкотест показав більш ніж у 13 разів перевищену допустиму норму.
У Львові водій без страхового полісу та з алкоголем у крові врізався у два авто
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У Львові на вулиці Виговського сталася ДТП за участю нетверезого водія. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

46-річний водій автомобіля Skoda Octavia A5 зіткнувся з двома автівками — Suzuki Ignis та Smart. Під час перевірки патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту на приладі Drager показав 2,59 проміле, що більш ніж у 13 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали:

  • постанову за відсутність страхового полісу (ч. 1 ст. 126 КУпАП);
  • протоколи за порушення правил, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП);
  • керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

У листопаді на дорогах Львівщини сталося 16 ДТП з потерпілими, учасниками яких були нетверезі водії. Внаслідок цих аварій травмувалося 27 осіб.

Крім того, патрульні зафіксували 657 випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

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поліція Львів ДТП

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