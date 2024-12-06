Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Сплата ЄСВ за осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію — Рада прийняла за основу законопроект

15:46, 6 грудня 2024
Рада підтримала законопроект щодо забезпечення соцзахисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Сплата ЄСВ за осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію — Рада прийняла за основу законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект Закон України 11122 про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Метою прийняття акта є врегулювання питання сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Законопроект передбачає:

– запровадити сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Сплата єдиного внеску за цих осіб здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу;

– визначити страхувальником зазначених осіб – Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

– можливість виключення за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсії періодів позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шести місяців після їх звільнення, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії;

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить забезпечити права осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на соціальний захист.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Слідчий і прокурор можуть без санкції слідчого судді увійти до володіння особи для врятування потенційних речових доказів від прогнозованого знищення – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що слідчий, дізнавач, прокурор до ухвали слідчого судді можуть увійти до житла чи іншого володіння особи, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази, від прогнозованого знищення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області