Сплата ЄСВ за осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію — Рада прийняла за основу законопроект

Рада підтримала законопроект щодо забезпечення соцзахисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

5 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект Закон України 11122 про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Метою прийняття акта є врегулювання питання сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Законопроект передбачає:

– запровадити сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Сплата єдиного внеску за цих осіб здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу;

– визначити страхувальником зазначених осіб – Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

– можливість виключення за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсії періодів позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шести місяців після їх звільнення, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії;

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить забезпечити права осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на соціальний захист.

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