Уплата ЕСВ за лиц, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии — Рада приняла за основу законопроект

Рада поддержала законопроект об обеспечении соцзащиты лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

5 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект Закон Украины 11122 о внесении изменений в некоторые законы Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Целью принятия акта является урегулирование вопроса уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Законопроект предусматривает:

– ввести уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Уплата единого взноса за эти лица будет осуществляться за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, в размере не менее минимального страхового взноса за каждое лицо;

– определить страхователем указанных лиц – Национальную социальную сервисную службу Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения;

– возможность исключения по желанию застрахованного лица при назначении пенсии периодов лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шести месяцев после их освобождения, с периода, за который учитывается заработная плата (доход) для исчисления пенсии;

Принятие и реализация законопроекта позволит обеспечить права лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, на социальную защиту.

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