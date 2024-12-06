Льготы на коммунальные услуги для военных – как получить помощь

Участники боевых действий и их семьи могут воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг.

Фото: nv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики Украины напомнило о доступности льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для защитников, защитниц и их семей. Оформление льгот стало проще, а перечень необходимых документов сокращен.

Какие услуги подпадают под льготы?

Согласно закону № 3552-XII, сюда входят услуги:

- управление многоквартирным домом;

- поставки газа, электроэнергии, тепловой энергии;

- централизованное водоснабжение и водоотведение;

- вывоз мусора;

- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы?

Участники боевых действий: 75% скидки.

Участники войны: 50% скидки.

Лица с инвалидностью вследствие войны: 100% скидки.

Члены семей погибших: 50% скидки.

Куда обращаться?

Органы Пенсионного фонда (лично, по почте или онлайн).

Исполнительные органы местных советов или ЦНАПы.

Как подать заявление онлайн?

Через веб-портал электронных услуг ПФУ (с авторизацией с помощью электронной подписи).

Через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны?

- Паспорт.

- Документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение УБД и т.д.).

- Идентификационный номер.

- Реквизиты организаций, которые предоставляют услуги.

Как работает льгота?

Льготы монетизированы: средства начисляются на банковский счет или выплачиваются через «Укрпочту». Зато необходимо оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, а сумма льготы компенсируется деньгами.

Важно для военных на фронте

Если военнослужащий не может подать заявление лично, это могут сделать члены его семьи. Необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь.

Заявление рассматривают в течение 10 дней, а решение сообщают в течение трех дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.