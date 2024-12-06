Льготы на коммунальные услуги для военных – как получить помощь

Министерство социальной политики Украины напомнило о доступности льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для защитников, защитниц и их семей. Оформление льгот стало проще, а перечень необходимых документов сокращен.
Какие услуги подпадают под льготы?
Согласно закону № 3552-XII, сюда входят услуги:
- управление многоквартирным домом;
- поставки газа, электроэнергии, тепловой энергии;
- централизованное водоснабжение и водоотведение;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготы?
Участники боевых действий: 75% скидки.
Участники войны: 50% скидки.
Лица с инвалидностью вследствие войны: 100% скидки.
Члены семей погибших: 50% скидки.
Куда обращаться?
Органы Пенсионного фонда (лично, по почте или онлайн).
Исполнительные органы местных советов или ЦНАПы.
Как подать заявление онлайн?
Через веб-портал электронных услуг ПФУ (с авторизацией с помощью электронной подписи).
Через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Какие документы нужны?
- Паспорт.
- Документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение УБД и т.д.).
- Идентификационный номер.
- Реквизиты организаций, которые предоставляют услуги.
Как работает льгота?
Льготы монетизированы: средства начисляются на банковский счет или выплачиваются через «Укрпочту». Зато необходимо оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, а сумма льготы компенсируется деньгами.
Важно для военных на фронте
Если военнослужащий не может подать заявление лично, это могут сделать члены его семьи. Необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь.
Заявление рассматривают в течение 10 дней, а решение сообщают в течение трех дней.
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