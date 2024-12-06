Практика судів
  1. В Україні

Пільги на комунальні послуги для військових – як отримати допомогу

22:00, 6 грудня 2024
Учасники бойових дій та їхні родини можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг.
Пільги на комунальні послуги для військових – як отримати допомогу
Фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України нагадало про доступність пільг на оплату житлово-комунальних послуг для захисників, захисниць та їхніх сімей. Оформлення пільг стало простішим, а перелік необхідних документів скорочено.

Які послуги підпадають під пільги?

Відповідно до закону № 3552-XII, сюди входять послуги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання газу, електроенергії, теплової енергії;
  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • вивезення сміття;
  • придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги?

Учасники бойових дій: 75% знижки.

Учасники війни: 50% знижки.

Особи з інвалідністю внаслідок війни: 100% знижки.

Члени сімей загиблих: 50% знижки.

Куди звертатися?

Органи Пенсійного фонду (особисто, поштою чи онлайн).

Виконавчі органи місцевих рад або ЦНАПи.

Як подати заяву онлайн?

Через вебпортал електронних послуг ПФУ (з авторизацією за допомогою електронного підпису).

Через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні?

  • Паспорт.
  • Документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення УБД тощо).
  • Ідентифікаційний номер.
  • Реквізити організацій, які надають послуги.

Як працює пільга?

Пільги монетизовано: кошти нараховуються на банківський рахунок або виплачуються через «Укрпошту». Натомість необхідно сплачувати комунальні послуги в повному обсязі, а сума пільги компенсується грошима.

Важливо для військових на фронті

Якщо військовослужбовець не може подати заяву особисто, це можуть зробити члени його сім’ї. Необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв’язок.

Заяву розглядають протягом 10 днів, а рішення повідомляють упродовж трьох днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Мінсоцполітики пільги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився – Дорадча група експертів

Усі кандидати були визнані такими, що не відповідають рівню судді Конституційного Суду України – буде новий конкурс.

Поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції екс-єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса – Politico

Колишній єврокомісар з питань юстиції і кандидат на голову Раду Європи Дідьє Рейндерс роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею – ведеться розслідування.

Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області