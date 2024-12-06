Пільги на комунальні послуги для військових – як отримати допомогу

Учасники бойових дій та їхні родини можуть скористатися знижками на оплату комунальних послуг.

Фото: nv.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало про доступність пільг на оплату житлово-комунальних послуг для захисників, захисниць та їхніх сімей. Оформлення пільг стало простішим, а перелік необхідних документів скорочено.

Які послуги підпадають під пільги?

Відповідно до закону № 3552-XII, сюди входять послуги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання газу, електроенергії, теплової енергії;

централізоване водопостачання та водовідведення;

вивезення сміття;

придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги?

Учасники бойових дій: 75% знижки.

Учасники війни: 50% знижки.

Особи з інвалідністю внаслідок війни: 100% знижки.

Члени сімей загиблих: 50% знижки.

Куди звертатися?

Органи Пенсійного фонду (особисто, поштою чи онлайн).

Виконавчі органи місцевих рад або ЦНАПи.

Як подати заяву онлайн?

Через вебпортал електронних послуг ПФУ (з авторизацією за допомогою електронного підпису).

Через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні?

Паспорт.

Документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення УБД тощо).

Ідентифікаційний номер.

Реквізити організацій, які надають послуги.

Як працює пільга?

Пільги монетизовано: кошти нараховуються на банківський рахунок або виплачуються через «Укрпошту». Натомість необхідно сплачувати комунальні послуги в повному обсязі, а сума пільги компенсується грошима.

Важливо для військових на фронті

Якщо військовослужбовець не може подати заяву особисто, це можуть зробити члени його сім’ї. Необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв’язок.

Заяву розглядають протягом 10 днів, а рішення повідомляють упродовж трьох днів.

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