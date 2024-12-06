Пільги на комунальні послуги для військових – як отримати допомогу

Міністерство соціальної політики України нагадало про доступність пільг на оплату житлово-комунальних послуг для захисників, захисниць та їхніх сімей. Оформлення пільг стало простішим, а перелік необхідних документів скорочено.
Які послуги підпадають під пільги?
Відповідно до закону № 3552-XII, сюди входять послуги:
Хто має право на пільги?
Учасники бойових дій: 75% знижки.
Учасники війни: 50% знижки.
Особи з інвалідністю внаслідок війни: 100% знижки.
Члени сімей загиблих: 50% знижки.
Куди звертатися?
Органи Пенсійного фонду (особисто, поштою чи онлайн).
Виконавчі органи місцевих рад або ЦНАПи.
Як подати заяву онлайн?
Через вебпортал електронних послуг ПФУ (з авторизацією за допомогою електронного підпису).
Через мобільний додаток Пенсійного фонду.
Які документи потрібні?
Як працює пільга?
Пільги монетизовано: кошти нараховуються на банківський рахунок або виплачуються через «Укрпошту». Натомість необхідно сплачувати комунальні послуги в повному обсязі, а сума пільги компенсується грошима.
Важливо для військових на фронті
Якщо військовослужбовець не може подати заяву особисто, це можуть зробити члени його сім’ї. Необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв’язок.
Заяву розглядають протягом 10 днів, а рішення повідомляють упродовж трьох днів.
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