Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні розширили перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

16:22, 6 грудня 2024
Безоплатну вторинну правничу допомогу зможуть отримати особи, які потерпілі від расизму, сексизму та інших порушень.
В Україні розширили перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу
Фото: kadrovik.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України 5 грудня прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу» — законопроект №11456.

Закон доповнює перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу особами, які потерпіли від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.

Також, доручено Кабінету Міністрів України у тримісячний строк забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом

Зазначений Закон набере чинності через один рік після припинення або скасування воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України правова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Слідчий і прокурор можуть без санкції слідчого судді увійти до володіння особи для врятування потенційних речових доказів від прогнозованого знищення – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що слідчий, дізнавач, прокурор до ухвали слідчого судді можуть увійти до житла чи іншого володіння особи, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази, від прогнозованого знищення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області