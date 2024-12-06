В Україні розширили перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Безоплатну вторинну правничу допомогу зможуть отримати особи, які потерпілі від расизму, сексизму та інших порушень.

Фото: kadrovik.ua

Верховна Рада України 5 грудня прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу» — законопроект №11456.

Закон доповнює перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу особами, які потерпіли від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.

Також, доручено Кабінету Міністрів України у тримісячний строк забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом

Зазначений Закон набере чинності через один рік після припинення або скасування воєнного стану.

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