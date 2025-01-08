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Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

12:32, 8 січня 2025
Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.
Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу
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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 9381, який ще у червні 2023 року вніс народний депутат Андрій Герус. У січні 2025 року його рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому профільний Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Комітетом запропоновано змінити назву проекту «Про внесення змін до деяких законів України у сферах енергетики і теплопостачання щодо удосконалення окремих положень, пов’язаних із веденням господарської діяльності та дією воєнного стану в Україні».

Як зазначає Головне юридичне управління, аналіз законопроекту свідчить, що всупереч вимогам Регламенту до його тексту Комітетом включені положення законопроектів №11392 (проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності) та №11301-д (проект закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання). Зазначені проекти законів були підготовлені до розгляду та вже внесені на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Серед іншого, змінами до статті 59 Закону «Про ринок природного газу» передбачається встановити нові розміри штрафів, що накладаються Регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

При цьому зазначені штрафи мають застосовуватися «відповідно до порядку (методики) визначення розміру штрафів, затвердженого Регулятором».

«Вважаємо, що внаслідок запропонованих змін центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, яким є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у Законі – Регулятор), отримає широкі необмежені законом дискреційні повноваження та можливість діяти на власний розсуд (самостійно визначати розмір штрафу та накладати їх на відповідних суб'єктів), що містить загрозу формування корупціогенного чинника.

На нашу думку, за відсутності будь-якої конкретизації у законі щодо чітко встановлених меж розмірів адміністративно-господарських штрафів, що можуть накладатися Регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку, надання центральному органові виконавчої влади такого роду дискреційних повноважень суперечить статті 19 Конституції України, яка вимагає визначення меж та способу реалізації повноважень органів державної влади, їх посадових осіб виключно Конституцією та законами України.

Аналогічне зауваження стосується внесення змін до частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії». Так само не враховує вимог частини другої статті 19 Конституції України нова частина двадцять третя статті 96 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (в редакції законопроекту), згідно з якою органи місцевого самоврядування «мають право» вчиняти певні дії» - зазначили у ГЮУ ВР.

Законопроектом також передбачається забезпечити спеціальні умови для учасників ринку електричної енергії у разі прострочення ними виконання грошових зобов’язань, а саме зупинити вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та грошові кошти) у виконавчих провадженнях за грошовими зобов’язаннями, за якими боржниками є певні учасники ринку електричної енергії.

Так, змінами до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» запропоновано на час дії воєнного стану в Україні зупинити вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та грошові кошти) у виконавчих провадженнях у частині стягнення сум індексу інфляції за весь час прострочення грошового зобов’язання, трьох процентів річних від простроченої суми грошового зобов’язання чи іншого розміру процентів, встановлених договором або законом, сум неустойки (штрафу, пені) за прострочення виконання грошових зобов'язань, сплата яких передбачена договорами, за грошовими зобов’язаннями суб’єктів господарювання, що виникли у період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2024 року,за якими боржниками є учасники ринку електричної енергії, перелік яких із зазначенням номерів судових справ оприлюднюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на її офіційному веб-сайті.

Автор: Наталя Мамченко

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Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

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