Парламент рассмотрит законопроект о новых размерах штрафов в случае совершения правонарушения на рынке природного газа

Законопроект в финальной версии предусматривает установить новые размеры штрафов, налагаемых регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка.

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект 9381, который в июне 2023 года внес народный депутат Андрей Герус. В январе 2025 года его рекомендовал принять во втором чтении и в целом профильный Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Комитетом предложено изменить название проекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сферах энергетики и теплоснабжения по усовершенствованию отдельных положений, связанных с ведением хозяйственной деятельности и действием военного положения в Украине».

Как отмечает Главное юридическое управление, анализ законопроекта свидетельствует, что вопреки требованиям Регламента к его тексту Комитетом включены положения законопроектов №11392 (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности) и №11301-д (проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» по применению алгоритма распределения средств по текущего счета со специальным режимом использования). Эти проекты законов были подготовлены к рассмотрению и уже внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

Среди прочего изменениями к статье 59 Закона «О рынке природного газа» предусматривается установить новые размеры штрафов, налагаемых Регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка.

При этом указанные штрафы должны применяться «в соответствии с порядком (методикой) определения размера штрафов, утвержденного Регулятором».

«Считаем, что в результате предложенных изменений центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, которым является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (в Законе – Регулятор), получит широкие неограниченные законом дискреционные полномочия и возможность действовать по своему усмотрению ( самостоятельно определять размер штрафа и налагать их на соответствующих субъектов), что содержит угрозу формирования коррупциогенного фактора.

По нашему мнению, при отсутствии какой-либо конкретизации в законе относительно четко установленных границ размеров административно-хозяйственных штрафов, которые могут налагаться Регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка, предоставление центральному органу исполнительной власти такого рода дискреционных полномочий противоречит статье 19 Конституции Украины, требующей определения границ и способа реализации полномочий органов государственной власти, их должностных лиц только Конституцией и законами Украины.

Аналогичное замечание касается внесения изменений в четвертую статью 77 Закона Украины «О рынке электрической энергии». Также не учитывает требований части второй статьи 19 Конституции Украины новая часть двадцать третья статьи 96 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» (в редакции законопроекта), согласно которой органы местного самоуправления «вправе» совершать определенные действия» - отметили в ГЮУ ВР .

Законопроектом также предусматривается обеспечить специальные условия для участников рынка электрической энергии в случае просрочки ими выполнения денежных обязательств, а именно остановить совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и денежные средства) в исполнительных производствах по денежным обязательствам должниками являются определенные участники рынка электрической энергии.

Так, изменениями в разделе XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» предложено на время действия военного положения в Украине остановить совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и денежные средства) в исполнительных производствах в части взыскания сумм индекса инфляции за все время просрочки денежного обязательства, трех процентов годовых от просроченной суммы денежного обязательства или иного размера процентов, установленных договором или законом, сумм неустойки (штрафа, пени) за просрочку выполнения денежных обязательств, уплата которых предусмотрена договорами, по денежным обязательствам субъектов хозяйствования, возникшим в период с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2024 года, по которым должниками являются участники рынка электрической энергии, перечень которых с указанием номеров судебных дел обнародуется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на ее официальном веб-сайте.

Автор: Наталя Мамченко

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