У Варшаві водій збив українку, а потім ще й побив її — відео

Водій вийшов з машини і вдарив дівчину кулаком в обличчя.

Фото: depositphotos.com

В центрі Варшави один з водіїв збив громадянку України, а після цього він вийшов з транспортного засобу та вдарив дівчину кулаком у обличчя, пише Wyborcza.

Інцидент стався ще 29 грудня 2024 року, але про нього стало відомо тільки зараз. Того дня українка, яка мешкає у Варшаві з 2018 року та працює у місцевому магазині, вийшла на прогулянку. Вона розмовляла по телефону, коли автомобіль влетів у неї.

«Потім водій вийшов з машини і побив її. Він ударив її ногою в спину так сильно, що вона втратила взуття», - пишуть у виданні.

Зазначається, що дівчина була біля автостоянки на вулиці Смольній та розмовляла телефоном зі своїм хлопцем. В цей час за нею водій авто намагався припаркуватися, але вона цього не помітила.

В поліції, за даними видання, порадили дівчині не повідомляти про те, що сталося.

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