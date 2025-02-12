Біля житлового будинку в Ужгороді стався вибух

Поліція встановила, що всередину металевої труби, яка розташована на подвірʼї, заклали вибухову суміш.

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В Ужгороді біля житлового будинку вранці 12 лютого пролунав вибух. Як повідомили у поліції, повідомлення від жительки міста, про те, що вона почула в подвірʼї сильний звук вибуху, надійшло вранці близько 6-ої.

Під час огляду на місці події правоохоронці виявили пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку.

Із залученням вибухотехнічної служби поліції вдалося встановити, що всередину металевої труби, яка розташована на подвірʼї, було закладено вибухову суміш.

Наразі на місці події тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком зловмисника.

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