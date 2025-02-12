Возле жилого дома в Ужгороде произошел взрыв

Полиция установила, что внутрь металлической трубы, расположенной во дворе, заложили взрывчатую смесь.

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В Ужгороде возле жилого дома утром 12 февраля раздался взрыв. Как сообщили в полиции, сообщение от жительницы города, о том, что она услышала во дворе сильный звук взрыва, поступило утром около 6-ти.

Во время осмотра на месте происшествия правоохранители обнаружили повреждения на окнах и фасаде многоквартирного дома.

С привлечением взрывотехнической службы полиции удалось установить, что внутрь металлической трубы, расположенной во дворе, была заложена взрывчатая смесь.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Оперативники занимаются поиском злоумышленника.

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