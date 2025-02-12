Возле Верховной Рады в Киеве проходит акция в поддержку военнопленных, фото

Воле здания парламента в столице на акцию собрались родные военнопленных.

Фото: hromadske.ua

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В среду, 12 февраля, возле Верховной Рады в Киеве проходит акция в поддержку военных, которые находятся в российском плену.

Из разных регионов Украины приехали десятки человек. Среди них близкие и родственники Защитников, которые находятся в плену.

Для многих участников эта акция была не первой. Из плена до сих пор ждут военных, которые обороняли Мариуполь.

«Мы вас слышим и ежедневно работаем с Координационными штабами по возвращению всех наших людей домой! Работа не останавливается ни на секунду», - заявила народная депутат от «Слуги Народа» Мария Мезенцева на одной из своих страниц в соцсетях.

Источник фото: hromadske.ua

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