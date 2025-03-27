Сума державного та гарантованого державою боргу зменшилася у гривні, але у доларовому еквіваленті борг зріс

У Міністерстві фінансів прозвітували, що у лютому сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.
Так, станом на 28 лютого загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7 019,53 млрд грн ($169,09 млрд), зокрема:
Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулось погашення облігацій на суму понад 41 млрд грн. Ці облігації претендували на включення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але не були включені через війну.
Міністерство фінансів вказує, що зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Структура державного та гарантованого державою боргу
За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:
Валютна структура державного боргу
Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:
Також вказується, що у лютому Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.
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