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Сума державного та гарантованого державою боргу зменшилася у гривні, але у доларовому еквіваленті борг зріс

15:05, 27 березня 2025
У доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США.
Сума державного та гарантованого державою боргу зменшилася у гривні, але у доларовому еквіваленті борг зріс
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У Міністерстві фінансів прозвітували, що у лютому сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.

Так, станом на 28 лютого загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7 019,53 млрд грн ($169,09 млрд), зокрема:

  • державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 106,73 млрд грн (72,75% від загальної суми) або $123,01 млрд;
  • державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 912,80 млрд грн (27,25%) або $46,08 млрд.

Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулось погашення облігацій на суму понад 41 млрд грн. Ці облігації претендували на включення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але не були включені через війну.

Міністерство фінансів вказує, що зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Структура державного та гарантованого державою боргу

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:

  • міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав – 57,82%;
  • внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів – 26,2%;
  • зовнішні ринки через випущені цінні папери – 9%;
  • інші кредитори – 6,98%.

Валютна структура державного боргу

Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:

  • долари США – 1 828,05 млрд грн (26,18%);
  • євро – 2 405,88 млрд грн (34,27%);
  • гривня – 1 755,97 млрд грн (25,02%);
  • інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) – 1 019,63 млрд грн (14,52%).

Також вказується, що у лютому Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.

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