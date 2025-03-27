Сума державного та гарантованого державою боргу зменшилася у гривні, але у доларовому еквіваленті борг зріс

У доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві фінансів прозвітували, що у лютому сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.

Так, станом на 28 лютого загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7 019,53 млрд грн ($169,09 млрд), зокрема:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 106,73 млрд грн (72,75% від загальної суми) або $123,01 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 912,80 млрд грн (27,25%) або $46,08 млрд.

Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулось погашення облігацій на суму понад 41 млрд грн. Ці облігації претендували на включення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але не були включені через війну.

Міністерство фінансів вказує, що зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Структура державного та гарантованого державою боргу

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:

міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав – 57,82%;

внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів – 26,2%;

зовнішні ринки через випущені цінні папери – 9%;

інші кредитори – 6,98%.

Валютна структура державного боргу

Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:

долари США – 1 828,05 млрд грн (26,18%);

євро – 2 405,88 млрд грн (34,27%);

гривня – 1 755,97 млрд грн (25,02%);

інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) – 1 019,63 млрд грн (14,52%).

Також вказується, що у лютому Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.