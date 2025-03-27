Сумма государственного и гарантированного государством долга уменьшилась в гривне, но в долларовом эквиваленте долг вырос

В Министерстве финансов сообщили, что в феврале сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то время как в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.
Так, на 28 февраля общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 7 019,53 млрд грн ($169,09 млрд), в том числе:
В течение месяца государственный внутренний долг сократился на 15,48 млрд грн. В феврале 2025 года было погашение облигаций на сумму более 41 млрд грн. Эти облигации претендовали на включение в индекс JP Morgan GBI-EM GD в марте 2022 года, но не были включены из-за войны.
Министерство финансов указывает, что уменьшает объем заимствований на внутреннем рынке с целью снижения стоимости обслуживания государственного долга, покрывая потребности в финансировании за счет крупных объемов льготного финансирования от международных партнеров.
Структура государственного и гарантированного государством долга
По категориям кредиторов большая часть долга приходится на:
Валютная структура государственного долга
Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:
Также указывается, что в феврале Министерство финансов провело 10 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВДП), привлекши 26,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.
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