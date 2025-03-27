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Сумма государственного и гарантированного государством долга уменьшилась в гривне, но в долларовом эквиваленте долг вырос

15:05, 27 марта 2025
В долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.
Сумма государственного и гарантированного государством долга уменьшилась в гривне, но в долларовом эквиваленте долг вырос
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В Министерстве финансов сообщили, что в феврале сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то время как в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.

Так, на 28 февраля общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 7 019,53 млрд грн ($169,09 млрд), в том числе:

  • государственный и гарантированный государством внешний долг – 5 106,73 млрд грн (72,75% от общей суммы) или $123,01 млрд;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 912,80 млрд грн (27,25%) или $46,08 млрд.

В течение месяца государственный внутренний долг сократился на 15,48 млрд грн. В феврале 2025 года было погашение облигаций на сумму более 41 млрд грн. Эти облигации претендовали на включение в индекс JP Morgan GBI-EM GD в марте 2022 года, но не были включены из-за войны.

Министерство финансов указывает, что уменьшает объем заимствований на внутреннем рынке с целью снижения стоимости обслуживания государственного долга, покрывая потребности в финансировании за счет крупных объемов льготного финансирования от международных партнеров.

Структура государственного и гарантированного государством долга

По категориям кредиторов большая часть долга приходится на:

  • международные финансовые организации (МФО) и правительства иностранных государств – 57,82%;
  • внутренний рынок через продажу государственных ценных бумаг – 26,2%;
  • внешние рынки через выпущенные ценные бумаги – 9%;
  • другие кредиторы – 6,98%.

Валютная структура государственного долга

Государственный и гарантированный долг Украины распределен по валютам следующим образом:

  • доллары США – 1 828,05 млрд грн (26,18%);
  • евро – 2 405,88 млрд грн (34,27%);
  • гривня – 1 755,97 млрд грн (25,02%);
  • другие валюты (СПЗ, фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) – 1 019,63 млрд грн (14,52%).

Также указывается, что в феврале Министерство финансов провело 10 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВДП), привлекши 26,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

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