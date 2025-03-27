Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в письменном производстве кассационную жалобу Публичного акционерного общества «Центрэнерго» (ПАО «Центрэнерго») на определение Харьковского окружного административного суда и постановление Второго апелляционного административного суда по делу № 520/14994/24 по иску ПАО «Центрэнерго» к Слобожанской поселковой раде Чугуевского района Харьковской области об отмене решений о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка и утверждения проекта землеустройства.

ПАО «Центрэнерго» обжаловало такие решения Слобожанской поселковой рады на том основании, что отведенный ответчиком земельный участок является частью большего земельного участка, предоставленного ПАО «Центрэнерго» в постоянное и бесплатное пользование на основании государственного акта на право пользования землей.

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство по делу в соответствии с частью первой статьи 238 Кодекса административного судопроизводства Украины, придя к выводу, что спорные правоотношения не касаются осуществления ответчиком властных управленческих функций, а основное вопрос спора сводится к определению права истца на пользование земельным участком.

Верховный Суд, отменяя определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на рассмотрение в суд первой инстанции, подчеркнул, что при определении юрисдикции административного суда необходимо учитывать не только то, кто является сторонами правоотношений, но и суть (характер) этих правоотношений.

Публично-правовой спор, на который распространяется юрисдикция административных судов, является спором между участниками публично-правовых отношений и касается именно этих отношений, тогда как частноправовые отношения отличаются наличием преимущественно имущественного или неимущественного (личного) интереса участника.

Согласно части второй статьи 149 Земельного кодекса Украины изъятие земельных участков осуществляется по письменному согласию землепользователей, а в случае несогласия — в судебном порядке. Подлинность подписи на документе, подтверждающем согласие, должна быть нотариально удостоверена.

Несоблюдение этой процедуры может повлечь признание последующих действий органов местного самоуправления противоправными и отмену их решений.

В рассматриваемом деле земельный участок, в отношении которого ответчик принимал обжалуемые решения, по утверждению истца, используется для обеспечения поставок технической воды из реки Северский Донец для производственных нужд Змиевской ТЭС, а вещное право на участок не было приобретено другим лицом.

Однако суды предыдущих инстанций не установили, был ли земельный участок, в отношении которого Слобожанская поселковая рада принимала обжалуемые решения, ранее передан ПАО «Центрэнерго» в постоянное пользование, и не проверили соблюдение процедуры внесудебного урегулирования изъятия земельного участка в случае его нахождения в постоянном пользовании истца, а также соответствие действий ответчика требованиям статей 149 и 150 ЗК Украины, регулирующих порядок изъятия земельных участков, и статьи 118 ЗК Украины, определяющей поэтапность и условия предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства. Кроме того, суды не выяснили, было ли получено письменное согласие землепользователя в соответствии с законодательством, учел ли ответчик общественную необходимость изъятия земельного участка, а также были ли приняты меры для обеспечения баланса между частными и публичными интересами.

Не подтвердив или не опровергнув такие обстоятельства, суды предыдущих инстанций сделали преждевременный вывод, что спор возник из вопроса правильности формирования намерений поселкового совета относительно распоряжения земельным участком и передачи соответствующих прав на него, и что административный суд должен закрыть производство по делу, поскольку не вправе рассматривать требования о признании противоправным такого решения субъекта властных полномочий.

Также Верховный Суд выделил аспекты, предусмотренные Законом Украины от 17 февраля 2022 года № 2073-IX «Об административной процедуре», которые имеют значение для проверки законности действий органа местного самоуправления относительно предоставления разрешения на изготовление проекта землеустройства и изъятия земельных участков. Орган местного самоуправления обязан:

информировать землепользователя о намерении изъятия земельного участка и разработки проекта землеустройства;

выяснить позицию землепользователя, наличие документов о праве постоянного пользования, интересы смежных землепользователей и т.д.;

обеспечивать баланс между минимизацией негативных последствий для лица и публичных интересов и достижением целей, на которые направлен административный акт.

Таким образом, для определения юрисдикции административного суда необходимо учитывать не только то, кто является сторонами правоотношений (субъект властных полномочий или нет), но и суть (характер) этих правоотношений. То есть важно выяснить, возник ли спор в связи с осуществлением органом власти властных управленческих функций, или правоотношения имеют частноправовой характер.

Несоблюдение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка, в частности, неустановление письменного согласия землепользователя в установленном законом порядке, может повлечь признание последующих действий органов местного самоуправления противоправными и отмену их решений в порядке административного судопроизводства.

Постановление Верховного Суда от 24 января 2025 года по делу № 520/14994/24 (административное производство № К/990/41620/24).

Автор: Наталя Мамченко

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