НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячену Нацполіції – фото

Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна поліція України». Монета вшановує професіоналізм, мужність і відданість поліцейських, які щоденно стоять на захисті громадян.
Презентація відбулась за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана та Голови Національної поліції України Івана Вигівського.
Дизайн монети
Пам’ятна обігова монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.
Обіг і реалізація
Монета є законним платіжним засобом на території України — обов’язкова до приймання за номіналом у всіх видах розрахунків. НБУ поступово забезпечуватиме банки та інкасаційні компанії такими монетами для видачі клієнтам.
До готівкового обігу буде введено близько 10 млн штук таких монет.
Окрім того, частину тиражу (20 тисяч роликів) буде випущено у спеціальних сувенірних роликах по 25 монет у кожному.
Придбати ролики можна буде з 8 липня:
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