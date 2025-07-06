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НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячену Нацполіції – фото

15:35, 6 липня 2025
До готівкового обігу буде введено близько 10 млн штук таких монет.
НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячену Нацполіції – фото
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Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна поліція України». Монета вшановує професіоналізм, мужність і відданість поліцейських, які щоденно стоять на захисті громадян.

Презентація відбулась за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана та Голови Національної поліції України Івана Вигівського.

Дизайн монети

Пам’ятна обігова монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

  • Аверс монети — ідентичний до стандартної 10-гривневої монети зразка 2018 року: в центрі — номінал, рік випуску та Державний Герб в обрамленні давньоруського орнаменту.
  • Реверс містить стилізовану композицію з представниками різних підрозділів поліції, над якими зображено емблему Нацполіції — восьмикутну зірку з Тризубом. По колу — напис «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ», унизу — гасло «СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ».

Обіг і реалізація

Монета є законним платіжним засобом на території України — обов’язкова до приймання за номіналом у всіх видах розрахунків. НБУ поступово забезпечуватиме банки та інкасаційні компанії такими монетами для видачі клієнтам.

До готівкового обігу буде введено близько 10 млн штук таких монет.

Окрім того, частину тиражу (20 тисяч роликів) буде випущено у спеціальних сувенірних роликах по 25 монет у кожному.

Придбати ролики можна буде з 8 липня:

  • у інтернет-магазині НБУ,
  • у банках-дистриб’юторах.

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Національна поліція гроші НБУ Нацбанк

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