Мін’юст у новій заяві заявив, що повторно реєструвати нерухомість, придбану до 2013 року, не потрібно

Мін’юст видалив інформацію про новий реєстр та заявив, що українцям не потрібно повторно реєструвати нерухомість, придбану до 2013 року

Після хвилі публікацій у соцмережах про необхідність повторної реєстрації прав власності на нерухомість придбану до 2013 року у новину реєстрі, Міністерство юстиції прибрало зі свого сайту попередню інформацію та уточнило свою позицію.

За даними відомства, власникам нерухомості, право власності на яку було зареєстровано до 2013 року, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій для підтвердження своїх прав.

Що змінилося після 2013 року

Як писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2013 року в Україні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Реєстр прав власності на нерухоме майно (в якому державну реєстрацію проводили підприємства БТІ) став архівною складовою частиною новоствореного реєстру а усі зареєстровані речові права на нерухоме майно, у тому числі права власності, на рівні закону визнані дійсними.

Відтак як в 2013 році, так і наразі в 2025 році власнику, право власності на нерухоме майно якого зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій для визнання державою його права власності.

Що може зробити власник за бажанням

Власники старої нерухомості можуть добровільно внести дані про своє майно до нового реєстру — наприклад, щоб спростити майбутні нотаріальні чи банківські операції. Така процедура є безкоштовною.

Для цього потрібно надати документи, що підтверджують право власності (свідоцтво, договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Якщо документи втрачено або пошкоджено, підтвердити право можна через архіви БТІ або дані Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Подати заяву можна:

особисто — у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у нотаріуса за місцем розташування майна;

або у за місцем розташування майна; в електронній формі через портал «Дія» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Для мешканців прифронтових і окупованих регіонів

Утім, якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додається ще й Чернігівська область.

Після подання заяви інформацію про об’єкт вносять до Державного реєстру речових прав, а подані документи власнику повертають.

Тобто, підкреслюють у Мін’юсті, процес цілком добровільний.

