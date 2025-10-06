Минюст заявил, что повторно регистрировать недвижимость, приобретенную до 2013 года, не требуется

Минюст удалил информацию о новом реестре и заявил, что украинцам не нужно повторно регистрировать недвижимость, приобретенную до 2013 года

После волны публикаций в соцсетях о необходимости повторной регистрации прав собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года в новом реестре, Министерство юстиции убрало со своего сайта прежнюю информацию и уточнило свою позицию.

По данным ведомства, владельцам недвижимости, право собственности на которую было зарегистрировано до 2013 года, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий для подтверждения своих прав.

Что изменилось после 2013 года

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2013 года в Украине введена новая система государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и заработал Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Реестр прав собственности на недвижимое имущество (в котором государственную регистрацию проводили предприятия БТИ) стал архивной составляющей частью нового реестра, а все зарегистрированные вещные права на недвижимость, в том числе права собственности, на уровне закона признаны действительными.

Таким образом, как в 2013 году, так и сейчас, в 2025 году, владельцу, право собственности на недвижимость которого зарегистрировано до 2013 года, не нужно совершать никаких действий для признания государством его права собственности.

Что может сделать владелец по желанию

Владельцы старой недвижимости могут добровольно внести данные о своем имуществе в новый реестр — например, чтобы упростить будущие нотариальные или банковские операции. Такая процедура является бесплатной.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности (свидетельство, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т. п.). Если документы утрачены или повреждены, подтвердить право можно через архивы БТИ или данные Реестра прав собственности на недвижимость.

Подать заявление можно:

лично — в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса по месту расположения имущества;

• в электронной форме через портал «Дія» (кроме г. Киева, Луганской и Донецкой областей).

Для жителей прифронтовых и оккупированных регионов

Если недвижимость находится в Автономной Республике Крым, городе Севастополь, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, обратиться можно в любой ЦНАП или к нотариусу в пределах территории Украины. В этот перечень с 13 октября текущего года также добавляется Черниговская область.

После подачи заявления информация об объекте вносится в Государственный реестр вещных прав, а поданные документы возвращаются владельцу.

То есть, подчеркивают в Минюсте, процесс является полностью добровольным.

