Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на наземні роботизовані комплекси – Михайло Федоров

18:42, 27 жовтня 2025
ЗСУ поповнять парк роботизованих комплексів за рахунок бойових балів через Brave1 Market.
Військовослужбовці ЗСУ зможуть обмінювати бойові бали, отримані за знищення ворожих цілей, на наземні роботизовані комплекси (НРК), які виконують найнебезпечніші завдання, такі як доставка боєприпасів, вантажів та евакуація поранених. Про це повідомив перший віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер військові зможуть обмінювати бойові бали, зароблені за знищення ворожих цілей, на наземні роботизовані комплекси в межах системи Армія Дронів.Бонус. НРК виконують найризикованіші завдання на полі бою — підвозять боєприпаси, доставляють вантажі, евакуюють поранених — і тим самим знижують ризик для людей», – зазначив Федоров.

Він також поділився результатами роботи оновленої системи Армія Дронів.Бонус за майже три місяці: через Brave1 Market замовлено 100 тисяч FPV-дронів, важких бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ на суму понад 5 млрд гривень, з яких більш ніж половина техніки вже доставлена на фронт. Найбільше разове замовлення склало майже 100 млн гривень. Програмою скористалися понад 200 бойових підрозділів.

