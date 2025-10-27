Практика судов
Военные ВСУ смогут обменивать е-Баллы на наземные роботизированные комплексы – Михаил Федоров

18:42, 27 октября 2025
ВСУ пополнят парк роботизированных комплексов за счет боевых баллов через Brave1 Market.
Военнослужащие ВСУ смогут обменивать боевые баллы, полученные за уничтожение вражеских целей, на наземные роботизированные комплексы (НРК), которые выполняют самые опасные задачи, такие как доставка боеприпасов, грузов и эвакуация раненых. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь военные смогут обменивать боевые баллы, заработанные за уничтожение вражеских целей, на наземные роботизированные комплексы в рамках системы Армия Дронов.Бонус. НРК выполняют самые рискованные задачи на поле боя — подвозят боеприпасы, доставляют грузы, эвакуируют раненых — и тем самым снижают риск для людей», — отметил Федоров.

Он также поделился результатами работы обновленной системы Армия Дронов.Бонус за почти три месяца: через Brave1 Market заказано 100 тысяч FPV-дронов, тяжелых бомберов, разведывательных БПЛА и средств РЭБ на сумму более 5 млрд гривен, из которых более половины техники уже доставлено на фронт. Самый большой разовый заказ составил почти 100 млн гривен. Программой воспользовались более 200 боевых подразделений.

