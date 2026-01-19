  1. В Україні

Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

20:04, 19 січня 2026
Глава держави також зазначив, що продовжується і внутрішня трансформація СБУ.
Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов'язків Служби безпеки України Євгенія Хмари.

«Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції», - сказав він.

Глава держави додав, що продовжується і внутрішня трансформація СБУ – саме так, щоб посилити державу.

Зеленський також повідомив, що заслухав доповідь Василя Малюка.

«Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені», - сказав він.

СБУ Володимир Зеленський

